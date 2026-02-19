Ha commesso più furti in 7 anni | 61enne portata in carcere

Una donna di 61 anni è stata arrestata dopo aver commesso diversi furti negli ultimi sette anni. La causa è la sua serie di episodi di furto aggravato, che ha commesso nel corso di vari mesi. La donna, conosciuta per aver agito più volte nella stessa zona, dovrà scontare tre anni e mezzo di carcere. La polizia ha identificato il suo volto grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza. La sentenza è stata confermata dopo un processo durato alcune settimane.

La donna, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura, è stata accompagnata alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo dove dovrà scontare la pena Deve scontare 3 anni e mezzo di reclusione. È stata infatti ritenuta responsabile di più furti aggravati, continuati e in concorso. Ed è in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Agrigento, che i carabinieri di Ravanusa hanno arrestato, e trasferito alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo, una sessantunenne di Ravanusa. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: In un anno a segno 58 furti, più di 12 anni di carcere per due ladri Deve scontare più di 5 anni di carcere per furti e rapine: 55enne arrestato a MedesanoI carabinieri di Medesano hanno arrestato un uomo di 55 anni che deve scontare più di cinque anni di carcere. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ha commesso più furti in 7 anni: 61enne portata in carcere - AgrigentoNotizie; Nonno 'Lupin' fermato a Roma: l'ultimo colpo a 89 anni e un passato in Liguria; In manette sei persone che avrebbero compiuto 161 furti; Raid dei ladri a Jesi, via De Bosis nel mirino: due furti in una settimana, rubate le fedi. Avevano appena commesso un furto in un’abitazione: arrestati dalla Polizia di AstiArrestati due soggetti per furto in abitazione. Nei giorni scorsi, personale delle volanti della Polizia di Stato di Asti è intervenuto a seguito di una ... atnews.it Furti in aumento, la regione che preoccupa di più si trova al NordNegli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante, introducendo strumenti sempre più sofisticati per proteggere le abitazioni come videocamere intelligenti, sensori collegati allo smartphone e ... esquire.com L'uomo era stato condannato dal tribunale di Bolzano dopo aver commesso una serie di furti in esercizi commerciali facebook