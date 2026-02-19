Guest star d' eccezione stasera in tv in Don Matteo 15 | Alessandro Borghese arriva a Spoleto E Cecchini perde completamente la testa
Alessandro Borghese si presenta stasera a Spoleto, portando un tocco di glamour nel set di Don Matteo 15. La sua visita è causata dalla voglia di partecipare a una scena speciale della fiction, che ha attirato molti fan nella piazza. Mentre Borghese si prepara, Cecchini perde la calma, emozionato come mai prima. La scena si svolge davanti a una folla incuriosita che aspetta di vedere il volto noto. La puntata continua con il protagonista che si introduce nella vita quotidiana del paese.
Spoleto, giovedì sera. La piazza è silenziosa, le luci della caserma sono accese, ma in canonica c’è fermento. In città, infatti, sta per arrivare Alessandro Borghese. Ovvero la guest star di questa puntata di Don Matteo 15. La settima puntata della serie va in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e contemporaneamente in streaming su RaiPlay. E si annuncia come uno snodo narrativo cruciale dell’intera stagione. La quindicesima stagione ha già dimostrato di saper tenere incollati allo schermo milioni di spettatori, mescolando con la consueta maestria indagini, sentimenti complicati e una generosa dose di ironia. 🔗 Leggi su Amica.it
Don Matteo 15, la settima puntata con Alessandro Borghese guest star, stasera su Rai 1Don Matteo 15 torna stasera su Rai 1, dopo il successo delle prime puntate.
