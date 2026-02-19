Guerre stupide il viaggio di Giannasi

Giannasi ha deciso di viaggiare tra i resti della guerra, portando con sé uno zaino tedesco di cammellino, due elmetti e una maschera antigas. La sua visita si concentra sui luoghi dove sono stati trovati oggetti come gavette e fotografie di giovani soldati, testimonianze di un passato doloroso. Questi reperti, raccolti durante il suo percorso, rivelano le conseguenze di conflitti insensati. Giannasi si ferma davanti a ogni oggetto, cercando di capire cosa siano stati quegli attimi di violenza. La sua esplorazione prosegue tra le tracce di un passato che non deve ripetersi.

Uno zaino tedesco di cammellino, due elmetti, una maschera antigas, la gavetta, le fotografie di giovani soldati e tanti altri oggetti che testimoniano oggettivamente la guerra. Intorno a questo lo storico Andrea Giannasi ha costruito un percorso tra i cinque sensi, entrando nei panni del soldato che sente, vede, annusa, mangia e tocca. Un viaggio che immerge studenti e ospiti fin dentro le trincee della prima guerra mondiale che alla fine sono del tutto simili alle trincee sul fronte ucraino o ai bunker di tanti altri terribili scenari di guerra. Giannasi racconta la piccola guerra, quella fatta da ragazzi che si trovano in un mondo inesplorato, nel quale la stupidità dei conflitti – tra orrori e indicibili violenze – assume i tratti primari sulle esistenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guerre stupide, il viaggio di Giannasi Sarajevo e Srebrenica: il liceo Ulivi in viaggio nel cuore dell’orrore della pulizia etnica nelle guerre balcanicheIl viaggio del liceo Ulivi tra Sarajevo e Srebrenica permette di conoscere da vicino le conseguenze delle guerre balcaniche degli anni ’90, con particolare attenzione agli eventi legati alla pulizia etnica. Leggi anche: Milano Cortina 2026, parte il viaggio della fiaccola olimpica. Paltrinieri apre la staffetta: «Una volta l’Olimpiade fermava le guerre…» – Il video Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Working Trash Heros, contro i Re e le loro guerre! Balliamo balliamo perché se no non è la nostra rivoluzione! Ci vediamo venerdì 20.02.2026 al Bellezza…..mi aiuti a portare le birre in consolle a chi suona facebook