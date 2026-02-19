Guerini Petrelli e Vecchiarino a confronto sull’intelligence della Seconda guerra mondiale

Guerini, Petrelli e Vecchiarino discutono sul ruolo chiave dell’intelligence durante la Seconda guerra mondiale. I tre esperti analizzano come le operazioni di spionaggio e le intercettazioni abbiano influenzato le decisioni militari e le strategie di battaglia. In particolare, si concentrano sui metodi di codifica segreti e sui messaggi intercettati, che spesso hanno cambiato il corso degli scontri. La conversazione si concentra sulle tecniche usate e sull’effetto reale di queste attività di intelligence nel conflitto globale. Si tratta di un elemento spesso sottovalutato, ma determinante.

L'intelligence come architrave nascosta del conflitto, più che come semplice elemento accessorio o letterario. È questa la chiave emersa all'aperithink promosso da Formiche e dall'Istituto Gentili, moderato da Flavia Giacobbe, direttrice di Formiche e Airpress, dedicato al libro "Spie e sabotatori della Seconda guerra mondiale" di Domenico Vecchiarino, un volume che ricostruisce ventiquattro episodi di spionaggio e sabotaggio capaci di incidere sugli equilibri militari e politici del conflitto. Il confronto ha intrecciato ricostruzione storica e riflessione strategica, mettendo al centro il rapporto tra operazioni clandestine, innovazione tecnologica e decisione politica.