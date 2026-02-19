Guardia di Finanza in Puglia | i sindacati chiedono mezzi blindati e più formazione

La Guardia di Finanza in Puglia si trova al centro di una protesta: i sindacati chiedono mezzi blindati e una formazione più approfondita. La mobilitazione nasce dalle difficoltà quotidiane degli agenti, spesso senza adeguate protezioni durante i controlli più rischiosi. Durante le manifestazioni, i rappresentanti hanno portato esempi concreti di situazioni pericolose incontrate sul campo. La richiesta principale riguarda la fornitura di equipaggiamenti più sicuri. La questione rimane aperta e al centro delle discussioni tra le autorità e i sindacati.

Allarme lanciato da quattro sigle sindacali delle Fiamme Gialle (Usif, Sinafi, Silf e Siaf) attraverso una nota ufficiale al comando regionale Una mobilitazione congiunta per denunciare carenze non più tollerabili nella protezione del personale. Le segreterie regionali e interregionali di quattro sigle sindacali della Guardia di Finanza (Usif, Sinafi, Silf e Siaf) hanno inviato una nota ufficiale al Comando Regionale Puglia per chiedere un intervento immediato a tutela dei militari impegnati in servizi operativi. La richiesta nasce da un’analisi preoccupante del territorio. I sindacati citano i recenti e gravissimi episodi di cronaca, tra cui il violento assalto a un portavalori nel brindisino, come prova di un quadro di minaccia "elevato e pienamente prevedibile".🔗 Leggi su Brindisireport.it

