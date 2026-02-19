Gruppo Scotti diventa concessionario Hyundai e inaugura lo showroom di Livorno

Il Gruppo Scotti ha aperto il suo primo showroom Hyundai a Livorno, dopo aver ottenuto la concessione ufficiale del marchio. La decisione nasce dalla volontà di ampliare l’offerta di veicoli e servizi per i clienti locali, puntando su modelli innovativi e soluzioni personalizzate. La nuova sede si trova in una zona strategica della città, facilmente raggiungibile e dotata di spazi moderni. L’inaugurazione ha attirato numerosi visitatori e appassionati di automobili, desiderosi di scoprire le novità del marchio coreano.

Gruppo Scotti diventa ufficialmente concessionario Hyundai e inaugura a Livorno il suo primo showroom, un traguardo importante che rafforza la presenza delle due realtà sul territorio che puntano ad offrire ai clienti prodotti e servizi moderni e adatti alle differenti esigenze di mobilità. Il nuovo hub si propone come punto di riferimento per appassionati, clienti e potenziali acquirenti, offrendo un’esperienza coinvolgente e completa grazie alla presenza di un ampio spazio espositivo dove poter conoscere dal vivo la gamma Hyundai con la consulenza di un gruppo di professionisti pronti a supportare i clienti nella scelta della migliore soluzione per la propria mobilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gruppo Scotti diventa concessionario Hyundai e inaugura lo showroom di Livorno Gerardo Sacco rinnova la propria missione, si inaugura il nuovo showroom sul corso GaribaldiGerardo Sacco riapre le porte del suo nuovo showroom a Reggio Calabria. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Gruppo Scotti diventa concessionario Hyundai e inaugura lo showroom di Livorno; Gruppo Scotti diventa concessionario Hyundai e inaugura lo showroom di Livorno. Gruppo Scotti diventa concessionario Hyundai e inaugura lo showroom di LivornoLa nuova sede dedicata alla vendita e all'assistenza diventa il punto di riferimento per i clienti che cercano prodotti & servizi e una consulenza di qualità. lanazione.it #Pubblicità | Gruppo Scotti diventa Concessionario Ufficiale Hyundai a Livorno: apre il nuovo showroom, un punto di riferimento per chi cerca un’ampia gamma di auto, servizi dedicati e consulenza professionale su misura. x.com La nuova struttura del Gruppo Scotti dedicata alla vendita e all'assistenza diventa il punto di riferimento in zona per i clienti che cercano un'ampia offerta di prodotti & servizi e una consulenza di qualità informazione pubblicitaria facebook