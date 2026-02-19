Greta Rossetti ha affrontato l’odio sui social dopo la partecipazione al Grande Fratello, una reazione che l’ha colpita duramente. La causa principale è stata la diffusione di commenti negativi e insulti, che le hanno messo alla prova la fiducia in sé stessa. Ora, Greta ha imparato a gestire le critiche, concentrandosi sui suoi obiettivi e sulla nuova carriera come attrice. Ha anche aperto la “Derm Laser Clinic” a Bergamo, un progetto che rappresenta il suo percorso di rinascita e crescita personale.

Greta Rossetti: la bellezza come percorso e identità dopo il GF ha debuttato come attrice ed ha fondato la "Derm Laser Clinic" a Bergamo. Dopo l'esperienza televisiva che l'ha resa nota al grande pubblico, Greta Rossetti ha deciso di trasformare la sua visibilità in un percorso concreto nel mondo del beauty. L'ex concorrente di reality come Temptation Island e Grande Fratello non si limita più a condividere outfit o momenti glamour: la sua carriera sta prendendo una direzione più consapevole, incentrata sull'autenticità e sull'espressione personale. Negli ultimi mesi, Greta ha scelto di parlare apertamente della propria evoluzione estetica, affrontando temi come il rapporto con i filler e con i ritocchi cosmetici.

© 361magazine.com - Greta Rossetti e l’odio social: ecco cosa ha imparato e come lo gestisce

