Graduatorie GPS 2926 | c’è tempo fino al 16 marzo per conseguire altri titoli

Il Ministero ha annunciato che fino al 16 marzo si può aggiungere o aggiornare i titoli nelle GPS 2926, dopo che i sindacati hanno diffuso le date ufficiali. La finestra temporale permette agli insegnanti di migliorare le proprie posizioni nelle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 202628. La possibilità riguarda chi vuole inserire nuovi titoli o aggiornare quelli già presenti, e la data limite è stata comunicata ufficialmente. Molti docenti si preparano a questa scadenza per rafforzare le proprie posizioni.

I sindacati hanno diffuso le date della finestra temporale utile per l'inserimento e l'aggiornamento delle GPS graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 202628, come comunicate dal Ministero.

Graduatorie GPS 2926: c’è tempo fino al 16 marzo per conseguire “altri altri titoli”Il Ministero ha annunciato che fino al 16 marzo si può presentare documentazione aggiuntiva per le GPS 2926, a causa del rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 202628.

Graduatorie GPS 2026: scadenza domanda non sarà a febbraio! I vantaggi su servizio e titoliIl Ministero dell’Istruzione ha annunciato che la scadenza per presentare le domande per le GPS 202628 non sarà a febbraio, come molti pensavano.

