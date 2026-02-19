Graduatorie GPS 2926 | c’è tempo fino al 16 marzo per conseguire altri altri titoli

Il Ministero ha annunciato che fino al 16 marzo si può presentare documentazione aggiuntiva per le GPS 2926, a causa del rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 202628. I sindacati hanno diffuso le date ufficiali, invitando gli insegnanti a preparare i titoli necessari. Questa finestra temporale permette di aggiornare o inserire nuovi titoli, fondamentali per migliorare le proprie posizioni. Gli interessati devono rispettare questa scadenza per essere considerati nelle graduatorie aggiornate.

