Graduatorie GPS 2026 | i 10 consigli utili per la scelta della provincia ESEMPI Lalla ti spiegherà tutto Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti

A breve la riapertura della piattaforma. Le domande potranno essere presentate tra le ore 12.00 del 23 febbraio e le ore 23.59 del 16 marzo 2026. Primo inserimento? Ti serve cambiare provincia per “inseguire” il ruolo? Ecco i 10 consigli utili per una scelta mirata, in base a esigenze professionali e individuali. Lalla vi spiegherà. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026, il servizio: punteggio per specifico e non specifico, ESEMPI. Lalla ti spiegherà tutto. Iscriviti alla newsletter “Diventare Insegnanti”Lalla spiega come funziona il punteggio nelle graduatorie GPS 2026.

Graduatorie GPS 2026: domanda dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo 2026. UfficialeGraduatorie GPS 2026/28: le date per l'aggiornamento sono dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo 2026. Il Ministero ha comunicato la data ai sindacati. L'Ordinanza sarà pubblic ... orizzontescuola.it

Apertura delle GPS 2026, e date per presentare la domanda e le modalitàL'aggiornamento GPS è imminente. Scopri dettagli sulle date e procedure per gli aspiranti insegnanti nelle scuole italiane. informazionescuola.it

