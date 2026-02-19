GPS graduatorie supplenze docenti 2026 28 | vecchi e nuovi requisiti di accesso Chi avrà la riserva e chi no

Il Ministero dell'Istruzione ha aperto le iscrizioni alle nuove GPS per le supplenze 202628, a causa della necessità di aggiornare le graduatorie dopo le recenti modifiche normative. La procedura si svolge dal 23 febbraio alle 12.00 fino al 16 marzo alle 23.59. Tra i requisiti richiesti, ci sono alcune novità rispetto alle edizioni precedenti, che influenzeranno chi avrà diritto alla riserva. È importante conoscere quali criteri sono stati modificati per presentare la domanda corretta. Le iscrizioni sono aperte anche a chi ha ottenuto il nuovo requisito di accesso.

Graduatorie GPS si rinnovano dal 23 febbraio ore 12.00 al 16 marzo ore 23.59. Quali sono i requisiti di accesso? Cosa cambia rispetto al 2024?