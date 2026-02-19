GPS 2026 | parliamo di titolo di accesso titoli culturali e punteggio RISPOSTE AI QUESITI

Graduatorie GPS 2026: Marco Vulcano, rappresentante del Centro Nazionale della Flc Cgil risponde ai quesiti dei nostri lettori sull'imminente avvio della procedura. Venerdì sarà presentata la piattaforma attraverso la quale presentare la domanda; la prossima settimana, probabile l'apertura. Venti i giorni a disposizione, per questo motivo è bene avere le idee chiare anche se alcuni aspetti devono ancora trovare una risposta nella versione definitiva dell'Ordinanza. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026: punteggio di servizio assicurato per chi ha contratto al 30 giugno, tabelle titoli ancora non disponibili. RISPOSTE AI QUESITILe graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze dei prossimi due anni scolastici sono in fase di definizione.

Graduatorie GPS 2026: nuovo algoritmo, più semplice il completamento, modifiche alle tabelle dei titoli. RISPOSTE AI QUESITILe nuove graduatorie GPS 2026 stanno arrivando e con esse alcuni cambiamenti.

Graduatorie GPS 2026: domanda dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo 2026. UfficialeGraduatorie GPS 2026/28: le date per l'aggiornamento sono dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo 2026. Il Ministero ha comunicato la data ai sindacati. L'Ordinanza sarà pubblic ... orizzontescuola.it

Gps 2026, ordinanza in arrivo: domande dal 23 febbraio al 16 marzoL’ordinanza che regola le Gps sta per essere finalmente pubblicata. Sarà possibile inviare la domanda dal 23 febbraio al 16 marzo. Lo riporta Flc Cgil.Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha tras ... tecnicadellascuola.it

