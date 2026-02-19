GP Australia 2027 | il tracciato di Adelaide

Il Gran Premio d'Australia di MotoGP si svolgerà ad Adelaide nel 2027, a causa dei lavori di rinnovamento del circuito di Phillip Island. La decisione nasce dall’esigenza di offrire uno spettacolo più entusiasmante e moderno ai tifosi australiani, che da anni chiedevano un percorso più adatto alle alte velocità. Il nuovo tracciato di Adelaide si estende su 4,3 chilometri e prevede curve impegnative e rettilinei lunghi, pronti a mettere alla prova i piloti. La città si prepara a diventare il nuovo punto di riferimento per il motomondiale.

Un nuovo capitolo per l'intrattenimento motoristico urbano prende forma in Australia: Adelaide diventa la casa del Gran Premio d'Australia di MotoGP a partire dal 2027, sostituendo Phillip Island. L'annuncio ufficiale, presentato in una cornice istituzionale, delinea una trasformazione che posiziona la città al centro di un circuito cittadino pensato per accogliere la massima categoria delle due ruote, offrendo esperienze differenti sia agli appassionati sia al turismo internazionale. si apre un periodo di 20 mesi di lavoro, durante il quale il promotore locale coordinerà le attività necessarie per rendere operativo il nuovo tracciato in vista del debutto previsto nel novembre 2027.