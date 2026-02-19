Google pixel watch 3 lte sconto 330 euro e galaxy tab a11+ 210 euro e lenovo chromebook plus 14 altre offerte
Google Pixel Watch 3 LTE ha subito uno sconto di 330 euro, attirando l’attenzione di chi cerca un orologio intelligente con connessione LTE. La promozione deriva dalla diminuzione dei prezzi di listino, che rende più accessibile il dispositivo. Accanto, il Galaxy Tab A11+ viene venduto a 210 euro, mentre il Chromebook Plus di Lenovo si può acquistare con altre 14 offerte speciali. Questi sconti si concentrano su prodotti di marca, offrendo opportunità di risparmio per gli appassionati di tecnologia. Le promozioni sono valide fino a esaurimento scorte.
questa sintesi mette in luce le offerte tecnologiche più interessanti del momento, con promozioni su smartphone, tablet e accessori tra Google, samsung, lenovo e nintendo. si evidenziano sconti significativi, regali inclusi e opzioni di permuta, presentati in modo chiaro e strutturato per facilitare la lettura e la scelta dell'utente. le informazioni sono fedeli alle novità riportate dalle fonti, senza aggiunte non supportate. samsung ufficialmente rivela galaxy z triFold restock per questa settimana. l'azienda ha annunciato ufficialmente un restock della gamma galaxy z triFold previsto per questa settimana, con possibilità di ripristino della disponibilità su more variant e opportunità di risparmio per gli acquirenti.
Pixel 10 pro fold offerte sconto fino a 600 dollari, tab s10 fe+ sconto 150 dollari, yale nest google smart lock sconto 136 dollari, acer chromebook sconto 220 dollari e altriQuesta settimana si trovano sconti importanti su diversi dispositivi tecnologici.
Galaxy z fold 7 sconto 730 open-box, echo show display ai minimi storici, lenovo yoga 7i 2-in-1 sconto 300 e altre offerteIl Galaxy Z Fold 7 in offerta open-box a 730 euro è stato scontato a causa di una promozione speciale, e in negozio si nota un aumento di acquisti di questo modello.
Google Pixel 10a è qui! Rispetto al predecessore però cambia davvero poco... ...il che significa che il Pixel 9a rimane un ottimo acquisto per rapporto qualità-prezzo, in attesa che lo street price di questo Pixel 10a lo renda un po' più appetibile