Google Home ha introdotto azioni predefinite per l’assistente vocale, a causa della crescente richiesta di semplificare le attività di tutti i giorni. Queste nuove funzioni permettono di avviare routine in modo più rapido, senza dover configurare comandi complessi. Ora basta pronunciare una frase semplice per accendere le luci, regolare la temperatura o ascoltare musica. L’aggiornamento mira a rendere l’uso dell’assistente più immediato e pratico, rispondendo alle esigenze di utenti che cercano praticità e velocità.

la piattaforma google home viene aggiornata con un nuovo insieme di azioni vocali preimpostate pensate per semplificare l’automazione quotidiana. le novità si integrano direttamente nell’ editor delle automazioni, con l’obiettivo di rendere il controllo della casa intelligente più rapido, chiaro e comodo. l’implementazione punta a ridurre i tempi di configurazione e a minimizzare la complessità per gli utenti. al momento, le azioni predefinite sono accessibili esclusivamente tramite l’app google home e l’editor di automazione integrato, non supportate tramite Ask Home o la funzione Help Me Create. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Google home presenta azioni predefinite per assistente vocale che velocizzano le routine

Google home ora permette di eliminare routine predefinite e migliora i download di clip sul webIl 17 febbraio 2026, Google ha annunciato un aggiornamento importante per Google Home, che ha causato maggiore libertà nell’organizzazione delle routine.

Google home sta peggiorando secondo google stessoGoogle ha ammesso che i dispositivi Google Home stanno peggiorando a causa di problemi tecnici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.