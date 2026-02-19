Google home aggiornamento che semplifica automazioni e routine

Google Home ha rilasciato un aggiornamento che semplifica le automazioni e le routine. L’azienda ha introdotto nuove funzioni che permettono di impostare e modificare le impostazioni più facilmente, anche senza competenze tecniche. Ora gli utenti possono creare scenari personalizzati in modo più rapido, scegliendo tra opzioni già pronte o modificando le impostazioni passo dopo passo. L’obiettivo è migliorare l’esperienza quotidiana nell’uso dei dispositivi smart. L’aggiornamento è disponibile già da questa settimana per tutti gli utenti dell’app.

aggiornamento significativo dell’app Google Home mira a rendere più semplice la gestione delle automazioni e delle routine, offrendo strumenti più rapidi e personalizzabili per l’ecosistema domestico connesso. l’aggiornamento introduce due elementi chiave: azioni vocali predefinite e una gestione delle routine più flessibile, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente. aggiornamento google home: automazioni, azioni vocali predefinite e gestione delle routine. la revisione rivolta agli editor delle automazioni propone un nuovo set di funzionalità che semplificano la creazione e l’esecuzione di scenari automatici. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Google home aggiornamento che semplifica automazioni e routine Google home presenta azioni predefinite per assistente vocale che velocizzano le routineGoogle Home ha introdotto azioni predefinite per l’assistente vocale, a causa della crescente richiesta di semplificare le attività di tutti i giorni. Google home semplifica automazione domesticaGoogle ha aggiornato la sua app Home perché vuole rendere più facile controllare le cose in casa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Google Home cambia le automazioni e semplifica la gestione delle routine; Google Home si aggiorna: automazioni più flessibili e clip video più lunghe; Google Home si aggiorna: finalmente puoi eliminare le vecchie routine; Google Home in crisi: aggiornamento Gemini non basta. Google Home si aggiorna: finalmente puoi eliminare le vecchie routineNovità per Google Home: arrivano azioni vocali predefinite per le automazioni, cancellazione delle routine preimpostate e download video migliorati. smartworld.it Google Home cambia le automazioni e semplifica la gestione delle routineCon un nuovo aggiornamento rilasciato nelle scorse ore, Google è intervenuta ancora una volta sulle automazioni di Google Home, introducendo una serie di modifiche che interessano sia la creazione del ... hdblog.it Google Home cambia le automazioni e semplifica la gestione delle routine x.com https://sites.google.com/view/meteo-la-bassa/home facebook