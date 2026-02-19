Google blocca i migliori strumenti di produttività dietro paywall da 20 dollari

Google ha deciso di bloccare diversi strumenti di produttività più avanzati, richiedendo un pagamento di 20 dollari per accedervi. La causa principale è l’introduzione di nuove funzionalità con intelligenza artificiale nel suo ecosistema, sviluppate sotto il progetto Gemini. Questi strumenti, molto apprezzati dagli utenti, erano disponibili gratuitamente fino a poco tempo fa. Ora, però, solo gli abbonati potranno utilizzarli, lasciando molti utenti senza accesso alle funzioni più innovative. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi voleva continuare a usarli senza costi aggiuntivi.