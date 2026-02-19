God of War Trilogy Remake includerà un sistema di combattimento rinnovato rispetto alla trilogia originale?

Il ritorno della trilogia classica di God of War potrebbe non essere un semplice aggiornamento grafico. Dopo l’annuncio a sorpresa del God of War Trilogy Remake durante un recente State of Play, emergono nuove indiscrezioni che parlano di un sistema di combattimento completamente rinnovato rispetto agli originali. A far discutere è stata una dichiarazione pubblica di Christopher Judge, l’attuale voce di Kratos nei capitoli nordici. Le sue parole hanno acceso il dibattito tra i fan, soprattutto perché potrebbero anticipare cambiamenti sostanziali al gameplay. Secondo quanto riferito da Judge durante un evento pubblico (grazie a The Gamer ) – in un video poi circolato online – il remake della trilogia ambientata nella Grecia antica non sarà un reboot della serie, ma una rielaborazione tecnica complessiva dei primi tre capitoli. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Sony annuncia il remake della trilogia originale di God of WarSony annuncia il remake della trilogia originale di God of War, portando su PlayStation 5 le prime tre avventure della serie, a distanza di quasi due decenni dalla loro uscita originale.

C'è un altro progetto oltre God of War Trilogy RemakeSanta Monica Studio sta lavorando a un nuovo gioco PlayStation, oltre al remake della trilogia di God of War.

