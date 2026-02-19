GOAT il nuovo film sportivo di Stephen Curry parla delle ossessioni sul campo? I trofei non sono tutto

Stephen Curry ha prodotto e interpretato il nuovo film animato GOAT, che affronta il tema delle ossessioni sportive. Il film si concentra sull’importanza delle sfide personali e dei sacrifici, piuttosto che sui trofei e sui record. Curry spiega che il successo non si misura solo con i premi, ma anche con la passione e la dedizione. La pellicola cerca di mostrare un lato diverso del mondo dello sport, lontano dalla competizione sfrenata. Il film si rivolge a chi ama le storie di crescita e determinazione.

Con GOAT, film animato prodotto e interpretato da Stephen Curry, il dibattito sul Greatest Of All Time entra nel cinema e si allontana dalla "ring culture". Ecco cosa ne pensa con una dichiarazione "animata" sulla carriera del campione NBA. Da anni il dibattito sul GOAT (Greatest of all time) domina lo sport moderno, soprattutto l'NBA. Trofei contro talento, vittorie contro impatto culturale. Con il film GOAT, Stephen Curry ha voluto esplicitamente portare questa discussione fuori dal parquet e dentro un film, usando l'animazione per mettere in crisi uno dei dogmi più radicati dello sport contemporaneo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - GOAT, il nuovo film sportivo di Stephen Curry parla delle ossessioni sul campo? "I trofei non sono tutto" Stephen Curry, intervista esclusiva: "Tutti possono essere GOAT. Il mio cinema? Edificante"È notte fonda quando incontriamo Stephen Curry, uno dei più grandi giocatori nella storia dell’NBA. GOAT – Sogna in grande | Dagli autori dello Spider-Verse arriva la nuova sfida animata prodotta da Stephen CurryDagli autori di Spider-Man: Across the Spider-Verse arriva una nuova avventura animata, questa volta prodotta da Stephen Curry. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Goat - Sogna in grande; GOAT, il nuovo film animato con le voci delle star di Stranger Things conquista la critica; In sala le nuove Cime Tempestose e il nuovo GOAT del basket; Goat - Sogna in grande, trailer del film d'animazione. GOAT, il nuovo film sportivo di Stephen Curry parla delle ossessioni sul campo? I trofei non sono tuttoCon GOAT, film animato prodotto e interpretato da Stephen Curry, il dibattito sul Greatest Of All Time entra nel cinema e si allontana dalla ring culture. Ecco cosa ne pensa con una dichiarazione ... movieplayer.it Goat – Sogna in grande, Gabrielle Union spiega il significato nascosto del film animato sportivoScopri il significato nascosto di Goat - Sogna in grande e il messaggio su sport e modelli femminili spiegato da Gabrielle Union. cinefilos.it Dal 20 febbraio la sala crotonese ospita il film d'animazione prodotto da Stephen Curry con le voci di Florenzi e Pardo #EventiOk facebook Chi dialoga con i pattini e chi esulta alla Steph Curry, i tre uomini d'oro dell'inseguimento a squadre #pattinaggio #milanocortina2026 x.com