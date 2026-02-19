Glovo | stop al caporalato digitale 40mila rider verso il contratto

Glovo ha deciso di fermare il caporalato digitale, incidendo su 40mila rider che ora si muovono verso un contratto regolare. La società è stata posta sotto commissariamento, dopo le accuse di sfruttamento e pratiche irregolari. I lavoratori, che spesso operano senza tutele, potranno ora ottenere diritti e garanzie. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione alle condizioni di chi lavora nelle piattaforme digitali. La questione si fa più concreta con questa svolta, che potrebbe cambiare il settore.

Glovo sotto commissariamento: 40mila rider verso la regolarizzazione, una svolta per la gig economy italiana. Il Tribunale ha convalidato il provvedimento di commissariamento per la piattaforma di delivery Glovo, ordinando la regolarizzazione di circa 40.000 rider operanti in Italia. La decisione, giunta al termine di un’indagine complessa, mira a contrastare il caporalato digitale e a garantire ai lavoratori coinvolti nelle consegne a domicilio i diritti finora negati. L’intervento segna un punto di svolta nel dibattito sulle condizioni di lavoro nella gig economy e sull’effettiva autonomia dei lavoratori su piattaforma.🔗 Leggi su Ameve.eu Glovo sotto inchiesta a Milano: caporalato digitale per 40.000 rider, retribuzioni fino all’81% inferiori al contratto.La Procura di Milano ha aperto un’indagine contro Glovo, la società spagnola leader nelle consegne a domicilio. Rider: giudice convalida commissariamento Foodinho, 'regolarizzi 40mila rider Glovo'Il giudice di Milano, Roberto Crepaldi, ha convalidato il commissariamento di Foodinho, la società che gestisce la piattaforma Glovo, dopo un'indagine sulle condizioni di lavoro dei rider. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Glovo: Cgil, cancellare sfruttamento nel food delivery; Il caporalato di Glovo e quella partnership con Visa per le Olimpiadi invernali; Glovo, il caporalato e le guerre politiche farlocche; Caporalato, controllo giudiziario per Foodinho srl: Glovo sfrutta 40.000 ciclofattorini pagandoli 2,50 euro a consegna. Caporalato, il gip conferma il commissariamento di Glovo: Regolarizzare i 40mila riderIl giudice dispone la regolarizzazione di 40mila rider in tutta Italia. L’inchiesta della Procura di Milano contesta paghe fino al 76% sotto la soglia ... affaritaliani.it Caporalato, il gip convalida il commissariamento di Glovo: Ripristinare la legalitàQuarantamila rider sarebbero in realtà da considerarsi lavoratori dipendenti a pieno titolo: Approfittando dello stato di bisogno avrebbero percepito un ... milano.repubblica.it San Valentino in coppia Ma no, San Valentino con Pio’s! Oggi scegli l’amore vero, scegli Pio’s. Perché il pollo, si sa, non ti tradirà mai. Via Dante Alighieri 222 Ordina su Glovo Scarica la nostra app #pios #pioschicken #friedchicken #pollo facebook