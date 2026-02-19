Glovo gip convalida commissariamento | Regolarizzi 40mila rider

Il giudice di Milano, Roberto Crepaldi, ha confermato il commissariamento di Foodinho, società che gestisce Glovo, a causa di irregolarità nel rapporto con circa 40.000 rider. La decisione arriva dopo un’indagine sulle pratiche di lavoro e sulla tutela dei fattorini. Il tribunale ha nominato Andrea Adriano Romano come amministratore giudiziario, incaricato di riorganizzare la piattaforma. La misura mira a garantire un trattamento più equo per i lavoratori e a regolarizzare la situazione. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli più stringenti nel settore delle consegne a domicilio.

Al centro dell'inchiesta, il presunto caporalato messo in atto contro i rider, oltre 40mila impiegati in tutta Italia, ai quali sarebbero state corrisposte paghe "sotto la soglia di povertà", in particolare "inferiori fino al 81,62% rispetto alla contrattazione collettiva". Una paga di 2,50 euro a consegna per una somma mensile "sicuramente non proporzionata né alla qualità, né alla quantità del lavoro prestato al fine di garantire una esistenza libera e dignitosa e palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali". Per il giudice la misura d'urgenza chiesta dalla Procura appare "adeguata e proporzionata" e tra i compiti affidati all'amministratore giudiziario c'è anche che "proceda alla regolarizzazione dei lavoratori". Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo Glovo, nominando un amministratore giudiziario. Secondo gli accertamenti, ai rider, 40 mila impiegati in tu