Glovo dovrà introdurre un algoritmo e regolarizzare 40 mila rider

Il tribunale ha ordinato a Glovo di adottare un nuovo algoritmo per regolare i pagamenti dei 40.000 rider. La decisione nasce dopo che l’azienda non aveva ancora trovato un sistema equo per garantire un reddito conforme alla Costituzione. L’obiettivo è assicurare che i compensi siano più trasparenti e corretti, ricalcolando gli stipendi già pagati. La misura si applica anche alla piattaforma Foodinho, che dovrà adeguarsi alle nuove regole. La sentenza stabilisce che l’azienda deve intervenire in tempi rapidi per rispettare gli obblighi.

Il giudice ha nominato Andrea Adriano Romanò come amministratore giudiziario con il compito di vigilare sulla società e di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori. Foodinho dovrà inoltre introdurre meccanismi di controllo sul rispetto delle condizioni lavorative, per evitare il ripetersi di situazioni di sfruttamento. Un passaggio del provvedimento riguarda l'algoritmo che gestisce le consegne e le retribuzioni dei rider. Il gip chiede espressamente alla società di adottare o modificare l'algoritmo in grado di garantire ai fattorini un reddito compatibile con i dettami costituzionali.