Gli USA si preparano a bombardare l'Iran | attacco possibile nel weekend

Gli Stati Uniti hanno concentrato forze militari nel Medio Oriente, preparando un possibile attacco contro l’Iran. La decisione potrebbe arrivare già nel fine settimana, quando le truppe statunitensi si trovano in posizione di lancio. Fonti militari riferiscono di movimenti sospetti di navi da guerra e velivoli nelle acque del Golfo Persico. L’azione potrebbe essere una risposta alle tensioni crescenti e ai recenti sviluppi nella regione. Le autorità americane non hanno ancora confermato ufficialmente l’offensiva, ma si percepisce una forte pressione sul territorio.

