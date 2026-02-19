Gli occhi di studenti di mezza Europa Sondrio si scopre al centro del design

Da ilgiorno.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti di sette paesi europei hanno visitato Sondrio, attirando l’attenzione sulla città come centro del design. La causa è il progetto “mAIntains mOUntains”, promosso dal Politecnico di Milano, che mira a trovare soluzioni per il rilancio delle aree montane dopo le Olimpiadi. I circa 80 studenti hanno partecipato a un laboratorio a cielo aperto, esplorando come valorizzare il territorio con idee innovative. La giornata ha coinvolto anche incontri con professionisti locali, offrendo un esempio concreto di collaborazione internazionale. La visita si è conclusa con una passeggiata nel centro storico di Sondrio.

Un laboratorio a cielo aperto per definire in maniera chiara e produttiva il post Olimpiadi. Nella giornata di ieri la città ha avuto il piacere di ospitare circa 80 studenti provenienti da 7 scuole europee nell’ambito di “mAIntains mOUntains: Design for Post-Event Mountain Resilience“, progetto coordinato dal Politecnico di Milano – Scuola del Design e parte del programma Erasmus+. La giornata in Valtellina ha inaugurato quindi la seconda fase del workshop internazionale, dopo la tappa inaugurale tenutasi a Varsavia, trasformando la provincia di Sondrio in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, coi ragazzi come grandi protagonisti nel determinare il futuro post olimpico del territorio e soprattutto la capacità di valorizzare l’eredità dei Giochi per uno sviluppo a 360°. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

gli occhi di studenti di mezza europa sondrio si scopre al centro del design
© Ilgiorno.it - Gli occhi di studenti di mezza Europa. Sondrio si scopre al centro del design

Leggi anche: Studenti pro-Pal e contro Valditara. Poche decine in corteo nel centro di Pisa riescono a bloccare mezza città

È ora di aprire gli occhi sulla natura del melonismo, anche in EuropaÈ importante comprendere la natura del melonismo e le sue implicazioni, anche nel contesto europeo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gli occhi di studenti di mezza Europa. Sondrio si scopre al centro del design; Palermo. Prof, se lei ci invita veniamo - Comunione e Liberazione; A scuola bendati per capire la disabilità: gli studenti di Crusinallo imparano a vedere davvero; Dalle radici alla visione: cinque parole per raccontare il futuro.

Un viaggio da sogno per gli studenti del Musicale della CesalpinoGrazie al progetto Erasmus+ Music for Inclusion and Equity, un’iniziativa dedicata alla promozione dell’inclusione in Polonia ... msn.com

Ortucchio si racconta attraverso gli occhi dei suoi ragazziOrtucchio - Per l’anno scolastico 2025/2026 il Comune di Ortucchio lancia Raccontiamo Ortucchio, un progetto che coinvolge gli studenti delle scuole medie per riscoprire il paese, le sue case ... terremarsicane.it