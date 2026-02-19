Gli occhi di studenti di mezza Europa Sondrio si scopre al centro del design
Gli studenti di sette paesi europei hanno visitato Sondrio, attirando l’attenzione sulla città come centro del design. La causa è il progetto “mAIntains mOUntains”, promosso dal Politecnico di Milano, che mira a trovare soluzioni per il rilancio delle aree montane dopo le Olimpiadi. I circa 80 studenti hanno partecipato a un laboratorio a cielo aperto, esplorando come valorizzare il territorio con idee innovative. La giornata ha coinvolto anche incontri con professionisti locali, offrendo un esempio concreto di collaborazione internazionale. La visita si è conclusa con una passeggiata nel centro storico di Sondrio.
Un laboratorio a cielo aperto per definire in maniera chiara e produttiva il post Olimpiadi. Nella giornata di ieri la città ha avuto il piacere di ospitare circa 80 studenti provenienti da 7 scuole europee nell'ambito di "mAIntains mOUntains: Design for Post-Event Mountain Resilience", progetto coordinato dal Politecnico di Milano – Scuola del Design e parte del programma Erasmus+. La giornata in Valtellina ha inaugurato quindi la seconda fase del workshop internazionale, dopo la tappa inaugurale tenutasi a Varsavia, trasformando la provincia di Sondrio in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, coi ragazzi come grandi protagonisti nel determinare il futuro post olimpico del territorio e soprattutto la capacità di valorizzare l'eredità dei Giochi per uno sviluppo a 360°.
