Gli studenti di sette paesi europei hanno visitato Sondrio, attirando l’attenzione sulla città come centro del design. La causa è il progetto “mAIntains mOUntains”, promosso dal Politecnico di Milano, che mira a trovare soluzioni per il rilancio delle aree montane dopo le Olimpiadi. I circa 80 studenti hanno partecipato a un laboratorio a cielo aperto, esplorando come valorizzare il territorio con idee innovative. La giornata ha coinvolto anche incontri con professionisti locali, offrendo un esempio concreto di collaborazione internazionale. La visita si è conclusa con una passeggiata nel centro storico di Sondrio.

Un laboratorio a cielo aperto per definire in maniera chiara e produttiva il post Olimpiadi. Nella giornata di ieri la città ha avuto il piacere di ospitare circa 80 studenti provenienti da 7 scuole europee nell’ambito di “mAIntains mOUntains: Design for Post-Event Mountain Resilience“, progetto coordinato dal Politecnico di Milano – Scuola del Design e parte del programma Erasmus+. La giornata in Valtellina ha inaugurato quindi la seconda fase del workshop internazionale, dopo la tappa inaugurale tenutasi a Varsavia, trasformando la provincia di Sondrio in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, coi ragazzi come grandi protagonisti nel determinare il futuro post olimpico del territorio e soprattutto la capacità di valorizzare l’eredità dei Giochi per uno sviluppo a 360°. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli occhi di studenti di mezza Europa. Sondrio si scopre al centro del design

Leggi anche: Studenti pro-Pal e contro Valditara. Poche decine in corteo nel centro di Pisa riescono a bloccare mezza città

È ora di aprire gli occhi sulla natura del melonismo, anche in EuropaÈ importante comprendere la natura del melonismo e le sue implicazioni, anche nel contesto europeo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.