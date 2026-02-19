Giustizia le ragioni del sì e del no al referendum

Il referendum sulla Giustizia ha scatenato un acceso dibattito tra sostenitori e oppositori. L’incontro pubblico di lunedì 23 febbraio alle 18:30, all’Auditorium “Gino Pisanò” di Casarano, mira a chiarire le diverse opinioni. Promosso dal Presidio Libera “Angelica Pirtoli”, l’evento vuole offrire uno spazio di confronto diretto. Partecipano esperti, cittadini e rappresentanti delle associazioni locali, pronti a discutere i pro e i contro delle proposte di modifica. L’obiettivo è informare correttamente il pubblico sui punti più controversi del referendum.

Un momento di confronto aperto e pluralista sulle ragioni del Referendum Giustizia. È quello in programma lunedì 23 febbraio, alle ore 18:30, presso l’Auditorium “Gino Pisanò”, in via Parente, 1 a Casarano, dove si terrà un incontro pubblico promosso dal Presidio Libera “Angelica Pirtoli” e il Gruppo Territoriale M5S Casarano, in collaborazione con l’associazione “L’Astronave Verde”.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di approfondimento sui contenuti del referendum, mettendo a confronto in modo diretto e costruttivo le posizioni favorevoli e contrarie.Per il fronte del No interverrà il Dott.🔗 Leggi su Lecceprima.it Giustizia le ragioni del si e del no al referendumLunedì 23 febbraio alle 18:30, l’Auditorium “Gino Pisanò” a Casarano ospiterà un dibattito sul Referendum Giustizia, promosso dal Presidio Libera “Angelica Pirtoli”. Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino, si sono svolti ieri due incontri distinti tra sostenitori del Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum giustizia: le ragioni del sì e del no spiegate dagli avvocati di Trieste; Referendum giustizia 2026: focus online con le ragioni del NO; Guida al referendum costituzionale sulla giustizia; LE RAGIONI DEL NO ALLA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA GIUSTIZIA. IL COMITATO REFERENDARIO PER IL NO GIA' IN CAMPO CON OLTRE QUARANTA INIZIATIVE. Referendum sulla Giustizia, tutto pronto a Reggio Calabria per il convegno Le Ragioni del si e del noVenerdì 20 febbraio a Reggio Calabria, alle ore 17, presso la sala Monteleone del Consiglio Regionale, si terrà il convegno Le ragioni del si e del no sul Referendum sulla Giustizia. L’incontro, mo ... strettoweb.com Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riformaFacciamo chiarezza su cosa cambia davvero con la riforma della giustizia, confrontando assieme le ragioni di chi sostiene il Sì e quelle di chi voterà No al referendum del 22 e 23 marzo. youmedia.fanpage.it Referendum giustizia, le ragioni del Sì al centro di un incontro a Finale Emilia Appuntamento in programma alle 20.30 di oggi, giovedì 19 febbraio, presso la Sala consiliare del Comune... facebook Il convegno "Referendum giustizia: le ragioni del sì - Una riforma che unisce oltre gli schieramenti". Saluto del Questore della Camera, Paolo Trancassini. Segui la diretta: bit.ly/Evento180226__ #OpenCamera x.com