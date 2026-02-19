Giustizia al voto | Frosinone analizza la riforma tra esperti

A Frosinone, esperti e cittadini si riuniscono per discutere della riforma della giustizia, causata dal prossimo referendum. La riunione nasce dalla volontà di capire come le modifiche influenzeranno il sistema giudiziario italiano. Durante l’incontro, si analizzano i punti chiave della proposta e si esaminano i possibili effetti sulle aule di tribunale. La discussione si svolge in un teatro cittadino, dove si ascoltano opinioni e dubbi di chi vive quotidianamente il mondo giudiziario. La riunione si conclude con la decisione di approfondire ulteriormente il tema.

Frosinone ospita il dibattito sulla riforma della giustizia in vista del referendum. Frosinone si prepara ad accogliere un confronto di alto livello sul futuro della giustizia italiana. Il 26 febbraio 2026, presso l'Auditorium San Paolo in Viale Madrid 54, si terrà un convegno promosso dall'Ordine degli Avvocati locale, in collaborazione con la Procura e il Tribunale, per analizzare la riforma giudiziaria che sarà sottoposta a referendum popolare. L'iniziativa mira a fornire ai cittadini, alle scuole e ai professionisti gli strumenti per comprendere le implicazioni di una riforma destinata a ridisegnare il panorama giuridico del Paese.