Giuseppe Leone | l’artista che danza sul confine

Giuseppe Leone ha pubblicato il volume “I giorni della clessidra o la libertà del cuore” dopo aver affrontato un lungo percorso di ricerca artistica. L’opera riflette le sue esperienze di vita e le emozioni che lo hanno spinto a esplorare i confini tra danza e pittura. Leone utilizza immagini e parole per raccontare il suo modo di vedere il mondo, spesso ispirato alla sua passione per i viaggi e le culture diverse. Il libro si presenta come un viaggio tra sogno e realtà, invitando il lettore a scoprire il suo universo.

  Con il volume “I giorni della clessidra o la libertà del cuore”, Giuseppe Leone ripercorre i temi centrali del suo essere artista contemporaneo in un corpus sistemico e completo, necessario a fornire un quadro unitario come chiave di lettura della complessità e ricchezza dell’opera. di Alessandro Iazeolla  Equilibrista, funambolo, visionario, Giuseppe Leone (Buonalbergo, 1948) spinge la propria ricerca continuamente fino ad ogni confine, e oltre. Pittore, scultore, incisore, performer, docente e poeta, Leone indaga in questo lavoro editoriale il senso profondo di un’esistenza dedicata alla ricerca, sempre autonoma, senza protezioni né compromessi.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

