Girl Therapy | la ‘nuova’ cura tra amiche che vale più di una seduta dallo psicologo

Su TikTok e Instagram, Girl Therapy ha catturato l’attenzione: si tratta di un modo tra amiche per affrontare i problemi, spesso più informale di una seduta dallo psicologo. Le giovani condividono consigli, ascoltano e si sostengono a vicenda, creando un ambiente di supporto tra pari. Questa tendenza si diffonde rapidamente tra chi cerca un aiuto più accessibile e meno formale. In alcuni casi, le conversazioni si svolgono in chat private o durante incontri tra amiche, rendendo questa pratica molto popolare tra le nuove generazioni.

Sui social come TikTok e Instagram potreste aver notato una tendenza interessante che prende il nome di Girl Therapy. In realtà si tratta di qualcosa di più efficace di una tendenza, tanto che qualcuno pensa possa valere più di una seduta dallo psicologo o dalla psicologa. Questa affermazione però va presa per quello che è, cioè per un’iperbole. Le cose stanno davvero così? Che cos’è la Girl Therapy. Si tratta di un’espressione anglofona che può essere tradotta con “ terapia delle ragazze ”, sebbene, per estensione, riguardi tutto il genere femminile (non solo le giovanissime) o meglio uno stereotipo sul genere femminile, ovvero l’atmosfera di comunità che circonda determinate attività sulla cura di sé, dagli appuntamenti all’estetista o al parrucchiere fino a massaggi e spa. 🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Girl Therapy: la ‘nuova’ cura tra amiche che vale più di una seduta dallo psicologo Meno tensione per i malati, più serenità per i medici: l’effetto inaspettato della pet therapy che cura anche chi lavora in ospedaleLa pet therapy si rivela un valido supporto sia per i pazienti che per i professionisti sanitari. Quarant’anni di lavoro sociale: perché oggi la cura della comunità vale più che maiDopo quarant’anni di attività nel settore sociale, si evidenziano nuove sfide e complessità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Alessandria. Venerdì 13 febbraio 2026, ore 17. Convegno "International Research in Music Therapy and the Female Figure in Italian Opera". È stato un onore portare il saluto della Provincia di Alessandria ai relatori e ai partecipanti al convegno che celebra facebook