Giovanni cade sul dentifricio | il super campione di Caduta Libera saluta e se ne va Sei un ragazzo per bene

Giovanni ha lasciato il programma di Caduta Libera dopo essere caduto sul “dentifricio”. La sua partecipazione si è conclusa con un risultato sorprendente, che ha attirato l’attenzione di molti spettatori. Durante la puntata, ha mostrato grande determinazione, anche se alla fine ha dovuto arrendersi. Il pubblico lo ha applaudito, riconoscendo il suo spirito sportivo. Giovanni, noto tra amici come un ragazzo per bene, si è congedato con un sorriso. La sua avventura in televisione si ferma qui, ma rimarrà nei ricordi di tutti.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 19 febbraio 2026 - L'avventura televisiva del campione fanese è terminata. La botola si è aperta alle 19.10. In pochi secondi è finita l'avventura di Giovanni Gregorini a Caduta Libera. Quindici puntate da campione per il 33enne impiegato commerciale fanese, due "Sei Vincente" vinti, 191mila euro conquistati. E un salvadanaio che, proprio nell'ultima sera, si era riempito subito di 100mila euro, svaniti in un attimo. E con lui è terminato anche il coinvolgimento fanese dopo cinque settimane da protagonista assoluto, se si sommano le tre dell'avventura dell'altro campione cittadino: Federico Zonga che l'aveva preceduto a Caduta Libera. © Ilrestodelcarlino.it - Giovanni cade sul "dentifricio": il super campione di Caduta Libera saluta e se ne va. "Sei un ragazzo per bene"