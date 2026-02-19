Giornata nazionale del Braille a Lecco

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecco ha organizzato eventi per la Giornata nazionale del Braille, che si celebra il 21 febbraio. La causa di questa iniziativa è sensibilizzare sul valore del sistema tattile per leggere e scrivere. Durante la giornata, sono stati allestiti laboratori e dimostrazioni pratiche nelle piazze della città, coinvolgendo anche studenti e cittadini. La presenza di dimostranti con cani guida e materiali in Braille ha attirato l’attenzione dei passanti. L’obiettivo è far conoscere meglio questa forma di comunicazione accessibile.

"Il Braille non è soltanto un codice, ma uno strumento di libertà e di pari opportunità", dichiara Paola Vassena, presidente UICI di Lecco. "Promuoverne la diffusione significa investire in cultura, dignità e diritti". L'UICI rinnova quindi il proprio impegno sul territorio affinché accessibilità e pari opportunità diventino principi concreti e quotidiani.