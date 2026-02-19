Il presidente di Onbd, Massaccesi, spiega che la Giornata europea contro le molestie mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere azioni concrete. Quest’anno, l’evento coinvolge scuole, associazioni e autorità locali, con iniziative in diverse città italiane. La giornata serve anche a rafforzare le reti tra gli esperti e le famiglie, per proteggere i giovani da comportamenti dannosi. Le attività previste includono incontri, workshop e campagne sui social media. La giornata si conclude con un appuntamento pubblico nel centro di Roma.

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - La Giornata europea contro molestie “è un appuntamento importante, che sosteniamo ormai da cinque anni e che vede moltissime istituzioni coinvolte. Siamo veramente contenti perché, oltre che con la Fise - Federazione italiana sport equestri - sono qui con noi tantissime autorità e tanti campioni dello sport. Questo significa che stiamo lavorando bene,creando tante sinergie a favore dei nostri ragazzi”. Lo dice Luca Massaccesi, presidente dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile, intervenendo a Roma alla quinta Giornata europea contro molestie, nata su impulso della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) e sostenuta da numerose realtà istituzionali e associative. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata europea contro molestie, Massaccesi (Onbd): "Lavoriamo per creare sinergie a favore dei ragazzi"

