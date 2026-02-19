Giornata europea contro le molestie Di Paola Fise | Lo sport grande filiera di valori
Il 19 febbraio si celebra la Giornata europea contro le molestie, un’occasione per riflettere su comportamenti inaccettabili nello sport. Di Paola della Fise sottolinea che molte persone associano lo sport solo alla competizione, ma in realtà rappresenta un percorso educativo e di crescita per i giovani. Le 51 federazioni sportive italiane, riunite sotto il Coni, promuovono valori come rispetto e fair play. La giornata mira a sensibilizzare su questo tema e a promuovere ambienti più sicuri per tutti.
Roma, 19 feb. (Adnkronos) - “Molto spesso lo sport viene confuso soltanto con il primato agonistico. Invece, soprattutto le 51 federazioni riunite sotto il Coni sono anche una filiera di valori e una grandissima agenzia formativa per i giovani. Anche gli sport a cavallo ci aiutano a veicolare valori importanti, in un rapporto di collaborazione, di rispetto e di fiducia con l'animale. Vogliamo anche noi contribuire a combattere le molestie di qualsiasi genere e verso chiunque avvengano”. Lo dice il presidente della Fise e vice presidente del Coni, Marco Di Paola, alla quinta edizione della Giornata europea contro le molestie, proposta della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) e sostenuta da numerose realtà istituzionali e associative. 🔗 Leggi su Iltempo.it
