Giornata contro il bullismo
Il Comune di Roccafluvione ha organizzato un evento per la Giornata contro il bullismo, che si è svolto nel pomeriggio di ieri. La causa è la volontà di sensibilizzare i giovani sui rischi delle prepotenze e del cyberbullismo. La manifestazione, intitolata ‘Mare in tempesta e cielo stellato’, ha coinvolto studenti e famiglie, offrendo attività e spettacoli per spiegare l’importanza del rispetto reciproco. La ProLoco ha contribuito con iniziative dedicate ai più giovani, creando un momento di confronto e riflessione. La giornata si è conclusa con un momento di condivisione tra i partecipanti.
In occasione della ‘Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo’, a Roccafluvione si è svolto l’evento ‘Mare in tempesta e cielo stellato’, organizzato dal Comune e dalla ProLoco. Nell’occasione, presso il Teatrino parrocchiale ‘Serena Kacian’, è stato proiettato il film del regista anconetano Gabriele Ogiva ‘La voce e il volto-Storia di Sara’: un racconto intenso, commovente e di stretta attualità, ambientato nella zona dell’Ascolano; la pellicola vede protagonisti attori locali, tra cui Iole Mazzone e la piccola Azzurra Leopardi di Roccafluvione, che ha otto anni e fa parte della compagnia teatrale di bambini del paese ‘Il piccolo Siparietto’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
