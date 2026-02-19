Giornalista Danika Mason ubriaca in diretta tv alle Olimpiadi Milano Cortina l' ammissione e le scuse

Durante la trasmissione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, la giornalista australiana Danika Mason ha confessato di aver avuto qualche problema di troppo, ammettendo di essere uscita in stato di ebbrezza. La Mason ha spiegato di aver bevuto troppo prima di entrare in studio e si è scusata pubblicamente per l’accaduto. La sua ammissione ha sorpreso il pubblico e gli spettatori, che si sono resi conto della situazione solo dopo averla vista agitarsi e fare errori durante il collegamento. La vicenda ha attirato molti commenti sui social.

La giornalista australiana Danika Mason si è scusata dopo essere comparsa in un servizio dall'Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 visibilmente alterata dall'alcool. Mason ha spiegato di aver bevuto prima di andare in onda e di aver sottovalutato l'effetto che l'alcol avrebbe avuto, anche a causa del freddo e dello stomaco vuoto. Danika Mason lavora per Today, un programma della rete australiana Channel 9, che come tante altre televisioni di tutto il mondo sta coprendo le olimpiadi invernali di Milano Cortina con inviati direttamente in Italia. Un collegamento in diretta da Livigno per il programma australiano Today è diventato virale: la giornalista Danika Mason è apparsa visibilmente alterata sulla neve, tra voce impastata, movimenti insoliti e un tentativo di "angelo della neve" in pieno live.