Giornalista australiana alticcia in diretta da Livigno | il collegamento diventa virale
La giornalista australiana Danika Mason ha causato scandalo durante una diretta da Livigno, dove si trovava per il programma “Today”. La presenza di Mason visibilmente ubriaca, con voce impastata e movimenti strani sulla neve, ha attirato l’attenzione online. In onda, ha cercato di disegnare un angelo sulla neve, ma il tentativo si è concluso in modo comico. La scena ha fatto il giro dei social, diventando rapidamente virale e suscitando numerose reazioni tra gli spettatori. La vicenda ha attirato l’attenzione anche sui social media.
Danika Mason, inviata di Channel Nine, è apparsa alterata durante il collegamento per le Olimpiadi: il video conquista i social. Poi le scuse Il giorno successivo Mason ha ammesso di aver bevuto qualcosa prima della diretta, parlando di una "valutazione sbagliata della situazione" e citando freddo, altitudine e mancanza di un pasto come fattori aggravanti. La giornalista si è detta "imbarazzata" e ha assunto la piena responsabilità dell'accaduto. Il video ha scatenato commenti ironici e critiche sui social, e dibattiti in Australia sulla gestione dei collegamenti in diretta e sugli standard professionali dei produttori televisivi.
