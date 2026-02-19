Giornale radio del pomeriggio giovedì 19 febbraio

Il maltempo ha causato il blocco di molte strade nel Nord Italia giovedì 19 febbraio. La neve e le forti piogge hanno reso difficile la circolazione e aumentato i rischi per gli automobilisti. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere alcuni mezzi rimasti bloccati e rimuovere i detriti. Decine di pendolari sono rimasti fermi sui treni a causa di interruzioni ai collegamenti ferroviari. La situazione rimane critica, con molte zone ancora sotto controllo e senza corrente.

Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornale radio del pomeriggio, giovedì 19 febbraio Giornale radio del pomeriggio, giovedì 5 febbraioQuesta sera il giornale radio di LaPresse riassume le principali notizie del giorno. Giornale radio del mattino, giovedì 19 febbraioIl maltempo ha causato numerosi disagi questa mattina, con strade allagate e blackout in diverse zone della città. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giornale radio del pomeriggio, domenica 15 febbraio; Festa di Radio Bresciasette, gli ospiti del pomeriggio; Giornale radio del pomeriggio, venerdì 13 febbraio; Radio Vaticana, nuovo logo musicale per celebrare i 95 anni di fondazione. Giornale radio del pomeriggio, mercoledì 18 febbraioGiornale radio del pomeriggio, mercoledì 18 febbraio ... msn.com Giornale radio del pomeriggio, martedì 17 febbraioGiornale radio del pomeriggio, martedì 17 febbraio ... msn.com Collegamento con la trasmissione “Il Timone” su Giornale Radio, oggi dalle 13:40. Interverrò come Segretario della Commissione Esteri della Camera su uno dei temi principali di queste giornate: il Board of Peace. x.com Le prime pagine dei quotidiani trentini di oggi, mercoledì 18 febbraio. La rassegna stampa con le ultime notizie dal Trentino Alto Adige in onda nel giornale radio regionale (7.18 Radio1 Rai) e a Buongiorno regione (7.30 Rai3). facebook