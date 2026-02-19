Gioielleria campana da oggi protagonista a Monaco Obiettivo | conquistare il mercato europeo

La gioielleria campana si fa notare a Monaco di Baviera, dove si svolge il salone Inhorgenta. La causa è la partecipazione del distretto orafo di Caserta, che da oggi al 22 febbraio porta le sue creazioni in esposizione. L’obiettivo è attirare acquirenti e clienti europei, portando le proprie creazioni sotto i riflettori internazionali. La fiera, in programma dal 21 al 24 febbraio, rappresenta un’ottima occasione per mostrare la qualità e l’originalità degli artigiani campani. I designer locali sperano di fare un passo avanti nel mercato europeo.

Dal 19 al 22 febbraio Monaco di Baviera diventa la capitale del gioiello campano. Nel cuore dell'Europa si accendono i riflettori su Inhorgenta, appuntamento b2b internazionale dedicato alla gioielleria, in programma dal 21 al 24 febbraio, che vedrà protagonista il distretto orafo della Campania, con un'attenzione particolare al polo produttivo di Caserta. L'iniziativa nasce dal lavoro congiunto della Camera di Commercio di Caserta, della Regione Campania e del Tarì, insieme al Distretto orafo campano, con il supporto di Ital Cam. L'obiettivo è chiaro: presentare e valorizzare l'alto artigianato campano su un palcoscenico europeo strategico per il settore.