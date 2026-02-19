Giocava alla Play quando fu molestato | condanna per un talent scout 46enne

F.M., talent scout di 46 anni di Bologna, è stato condannato a oltre tre anni di carcere per aver molestato un ragazzo durante una partita alla PlayStation. La vittima, un minore, aveva riferito di aver subito avances indesiderate mentre giocava a casa del sospettato. La sentenza è arrivata dopo un’indagine durata mesi, durante la quale sono emersi messaggi e testimonianze che hanno confermato l’accusa. La vicenda ha suscitato scalpore tra gli utenti online e tra le famiglie coinvolte.

La vittima aveva 11 anni all’epoca dei fatti. Il pm aveva chiesto 5 anni. Il giudice riconosce l’aggravante per minore di 14 anni e dispone una provvisionale da 10mila euro È stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione un talent scout bolognese di 46 anni, F.M., accusato di violenza sessuale su un minore. La sentenza è stata pronunciata in rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Bologna, Roberta Malavasi. Il pm Luca Venturi, aveva chiesto una condanna a 5 anni. La vittima, che all’epoca dei fatti aveva 11 anni (oggi è maggiorenne), ha denunciato l’episodio diversi anni dopo. Secondo il racconto fornito agli inquirenti, le molestie sarebbero avvenute nell’abitazione dell’uomo, conoscente dei genitori del minore, mentre il ragazzino stava giocando alla Playstation.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

