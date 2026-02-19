Ginnastica Fabriano in Russia | allenamento marchigiano protesta ucraina e il dilemma del podio internazionale

La Ginnastica Fabriano si trova in Russia per un allenamento, ma la partecipazione ha scatenato tensioni. Durante una gara a Sofia, le atlete ucraine hanno protestato contro la presenza delle marchigiane, accusandole di rappresentare una situazione politica complessa. La squadra italiana ha continuato l’allenamento, ignorando le critiche. La vicenda ha acceso il dibattito tra sport e politica, mentre le ginnaste si preparano per i prossimi appuntamenti internazionali. La situazione rimane fragile e suscita molte reazioni tra gli addetti ai lavori.

Ginnastica Fabriano in Russia: Un Podio Conteso tra Allenamento e Protesta Ucraina. La Società Ginnastica Fabriano è al centro di una delicata vicenda che ha portato a un gesto di protesta da parte delle atlete ucraine durante la competizione di Sofia. L'assenza delle ginnaste ucraine dal podio, a seguito della trasferta di allenamento della squadra marchigiana in Russia, solleva interrogativi sul ruolo dello sport in un contesto geopolitico complesso e sulla libertà di espressione degli atleti. Un Training Camp in Russia: La Scelta Tecnica che Accende il Dibattito. Alla fine di gennaio, la Società Ginnastica Fabriano ha concluso un periodo di allenamento presso il Centro Tecnico di Novogorsk, in Russia. Terminato il giorno 5 febbraio l'allenamento della ginnaste della Ginnastica Fabriano Sofia Raffaeli, Anna Piergentili e Veronica Zappaterreni durato due settimane a Novogorsk centro di èlite della ginnastica ritmica russa.