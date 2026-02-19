Massimo Giletti ha intentato una causa contro Il Brasiliano, accusandolo di diffamazione e di aver diffuso false accuse su Fabrizio Corona. La vicenda nasce da alcune dichiarazioni fatte sui social, che hanno provocato un acceso confronto pubblico. Giletti ha presentato denuncia presso il tribunale di Milano, chiedendo di far cessare le affermazioni diffamatorie e di tutelare la sua reputazione. I fatti si sono svolti nel giro di poche settimane, con una risposta legale immediata. Il caso resta sotto osservazione in attesa di sviluppi.

Massimo Giletti porta in tribunale Il Brasiliano dopo accuse e allusioni su Fabrizio Corona: tutte le tappe del caso di diffamazione che scuote gossip e social. Una querela che infiamma il gossip italiano: il faccia a faccia tra Giletti e il Brasiliano si sposta in tribunale Quando i social esplodono, la realtà entra in aula: Massimo Giletti, noto volto televisivo, ha deciso di portare davanti ai giudici Massimiliano Il Brasiliano Minnocci, l’influencer romano che lo aveva travolto con accuse pesanti e insinuazioni piccanti riguardo a Fabrizio Corona e presunti incontri sessuali in cambio di ospitate nel suo storico talk show televisivo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Giletti querela Il Brasiliano: finisce malissimo in tribunale

Massimo Giletti trascina il Brasiliano in tribunale dopo le allusioni di incontri sessuali con Fabrizio CoronaMassimo Giletti ha deciso di portare in tribunale il Brasiliano dopo le accuse pubblicate sui social.

“Ci vediamo in tribunale”. Heather Parisi e Matteo Bassetti, finisce malissimo dopo quelle paroleUn confronto acceso tra Heather Parisi e Matteo Bassetti, iniziato sui social, si è concluso con l’annuncio di un’azione legale.

Giletti querela Il Brasiliano: finisce malissimo in tribunale

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.