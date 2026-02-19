Gianmaria Della Marta vola al Festival di Sanremo | Esperienza intensa e stimolante

Gianmaria Della Marta partecipa al Festival di Sanremo a causa della sua crescita come percussionista e DJ. Originario di Città della Pieve e residente a Fabro, il musicista ha ricevuto l’invito per esibirsi durante la manifestazione, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. La sua presenza rappresenta un’occasione per mostrare il suo stile unico e il suo talento nel panorama musicale italiano. Della Marta si prepara ad affrontare questa sfida, consapevole dell’importanza di questa vetrina. La sua performance sarà seguita con attenzione dagli appassionati.

Il dj si occuperà di suonare al The Club di Casa Sanremo, uno dei punti di riferimento per gli eventi legati al Festival Una importante esperienza professionale per Gianmaria Della Marta. Il percussionista, produttore e dj – originario di Città della Pieve e residente a Fabro – partirà per Sanremo, dove è in programma il Festival della musica italiana (24-28 febbraio). Appassionato di musica house fin da giovane, ha iniziato a suonare i suoi primi dischi a undici anni e, in seguito, si è diplomato in percussioni. Inoltre, si è esibito nei principali club in Italia e a livello internazionale, incluso lo storico Club Bora Bora.