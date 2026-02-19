Giallo a Scandicci | trovato il cadavere di una donna decapitata torna l’incubo del mostro

A Scandicci, mercoledì 18 febbraio, è stato scoperto il corpo di una donna decapitata, probabilmente uccisa nell’area ex Cnr. La scoperta ha riportato alla memoria il terrore legato al Mostro di Firenze, soprattutto perché il luogo è vicino a vecchie zone di omicidi irrisolti. Le autorità stanno indagando sul motivo di questa brutale uccisione e sulla possibile connessione con i casi irrisolti del passato. La scena del delitto ha lasciato tutti senza parole e si attende ora una svolta nelle indagini.

L'orrore nell'ex area del Cnr riaccende l'incubo del Mostro di Firenze dopo il macabro ritrovamento della vittima Mercoledì 18 febbraio. Mercoledì 18 febbraio rimarrà una data incisa nella memoria per la scoperta del corpo mutilato di una donna senza fissa dimora. I resti della vittima giacevano tra le sterpaglie e i calcinacci dell'edificio fatiscente situato nei pressi del parco del casello dell'Acciaiolo. La scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori era talmente brutale da scuotere anche gli investigatori più esperti giunti immediatamente sul posto. La vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità precise, è stata ritrovata decapitata in un contesto di estremo degrado sociale e architettonico.