Giacomo Poretti e Daniela Cristofori portano sul palco ‘Condominio Mon Amour’, una commedia che affronta le contraddizioni del lavoro di oggi. La pièce mette in scena situazioni quotidiane, mostrando come le nuove tecnologie e la precarietà influenzino le vite di tutti. I due attori interpretano personaggi alle prese con problemi comuni, tra equivoci e humor. La rappresentazione si svolge in un condominio di città, dove le tensioni tra vicini rispecchiano le sfide lavorative attuali. Lo spettacolo si tiene questa sera al teatro comunale.

Un’esilarante riflessione sulle sfide contemporanee del lavoro, tra precarietà, digitalizzazione e intelligenza artificiale. Giacomo Poretti, uno dei volti più amati della comicità italiana, torna sul palcoscenico con l’attrice Daniela Cristofori per presentare Condominio Mon Amour, una commedia ironica che esplora le contraddizioni del mondo del lavoro. Lo spettacolo, diretto da Marco Zoppello e prodotto dal . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Giacomo Poretti e Daniela Cristofori in scena con ‘Condominio Mon Amour’: la commedia che esplora le contraddizioni del lavoro moderno

Giacomo Poretti e Daniela Cristofori al Teatro Nuovo in "Condominio Mon Amour"Il Teatro Nuovo ospita, mercoledì 14 gennaio alle 21, lo spettacolo

“Condominio mon amour”, Poretti e Cristofori tra risate, lavoro precario e intelligenza artificialeGiacomo Poretti e Daniela Cristofori portano in scena “Condominio mon amour” a Ravenna, un testo che affronta le sfide del lavoro precario e l'uso dell’intelligenza artificiale, portando il pubblico a riflettere sulle difficoltà quotidiane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.