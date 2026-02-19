Germania migliaia di soldati prendono parte alla più grande esercitazione NATO del 2026

In Germania, circa 10.000 soldati di 13 paesi europei si sono uniti per la più grande esercitazione NATO del 2026, chiamata ‘Steadfast Dart’. Il raduno si svolge nel nord del Paese, con esercitazioni che coinvolgono mezzi militari e tecnologie moderne. Le forze partecipanti simulano scenari di difesa e risposta rapida, rafforzando la preparazione collettiva. La presenza massiccia di soldati mostra la volontà della NATO di mantenere alta la prontezza. Le operazioni proseguiranno per diverse settimane, coinvolgendo anche esercitazioni aeree e navali.

Quasi 10.000 militari provenienti da 13 Nazioni europee si sono riuniti nel nord della Germania per partecipare a ' Steadfast Dart ', la più grande esercitazione NATO del 2026. Per l'occasione, sono state mobilitate anche diverse navi da guerra e aerei. Tra i partecipanti figurano Italia, Grecia, Germania, Repubblica Ceca, Spagna, Lituania, Estonia e Turchia, con il sostegno di Francia, Belgio, Polonia, Regno Unito e Paesi Bassi.

