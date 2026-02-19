Genova giunta Salis estende l’affido dei minori anche ai single

La Giunta Salis a Genova ha deciso di ampliare le possibilità di affidamento dei minori, includendo anche i single. La decisione nasce dalla volontà di offrire più opportunità alle famiglie di accogliere bambini in difficoltà. La nuova normativa, approvata in queste settimane, permette a persone singole di diventare affidatarie, con l’obiettivo di favorire un sostegno più concreto ai minori bisognosi. La misura mira a rafforzare il sistema di assistenza e a rendere più flessibile il percorso di affidamento. La proposta ha già suscitato attenzione tra gli operatori sociali.

GENOVA, 19 FEB – Genova estende l'istituto dell'affido dei minori anche ai single. È la novità prevista dalle linee di indirizzo sull'affidamento familiare e sulla vicinanza solidale approvate dalla Giunta Salis su proposta dell'assessora comunale al Welfare Cristina Lodi. Tra le altre riforme contenute nella delibera il riconoscimento da parte del Comune di Genova dell'affido rivolto anche agli anziani e non più solo ai minorenni, l'istituzione di un nuovo centro pubblico per gli affidi con un'équipe multidisciplinare e multiprofessionale integrata sociosanitaria. L'affido familiare è uno strumento di tutela che consente a un bambino o a un adolescente di essere accolto temporaneamente da una famiglia o da una persona singola quando la famiglia di origine attraversa una fase di difficoltà.