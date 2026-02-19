Gemini integra le mappe e rivoluziona la scoperta locale per sempre

Google Gemini ha introdotto una funzione innovativa a causa della crescente domanda di approfondimenti geografici più precisi. Ora, gli utenti possono allegare direttamente aree di Google Maps ai loro prompt, migliorando la ricerca locale e rendendo più facile trovare luoghi specifici. Questa novità cambia il modo di esplorare territori digitali, facilitando la pianificazione di itinerari o la ricerca di servizi nelle zone interessate. La funzione si integra perfettamente con le mappe, offrendo risposte più dettagliate e contestualizzate. Con questa novità, la scoperta locale diventa più immediata e coinvolgente.

l'innovazione analizzata riguarda una nuova funzione di google gemini che permette di allegare aree geografiche di google maps ai prompt. questa integrazione mira a trasformare gemini in una guida locale conversazionale, capace di rispondere a domande su ristoranti, sicurezza e alloggi in una determinata zona. il progetto è ancora in fase di test e presenta alcuni bug, ma rappresenta un passo significativo verso una scoperta locale più accurata e visiva. nuova funzionalità google gemini: allegare mappe direttamente ai prompt. la novità introduce un esempio di interazione più avanzato, consentendo di mostrare all'IA l'area esatta di interesse tramite una mappa integrata invece di digitare semplicemente il nome di una città.