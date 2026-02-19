Gazzetta | Campo inaccettabile I giocatori del Bodo sono avvantaggiati perché…

La Gazzetta dello Sport denuncia che il campo dei giocatori del Bodo è in condizioni inaccettabili, favorendo gli avversari. La partita si è svolta in un terreno dissestato, che ha complicato il gioco delle squadre italiane. Le condizioni del campo hanno influito sul risultato, creando un vantaggio chiaro per gli ospiti norvegesi. Questo episodio si aggiunge alle delusioni di una settimana difficile per il calcio italiano, segnata dalla serie di sconfitte in Champions League. Le squadre italiane ora affrontano nuove sfide per riprendersi.

La “settimana nera del calcio italiano”. Così La Gazzetta dello Sport sintetizza il tris di sconfitte delle squadre di Serie A nei playoff di Champions League. Dopo Atalanta e Juventus, cade anche l’Inter, battuta 3-1 in Norvegia dal BodøGlimt. Il quotidiano milanese sottolinea come il risultato finale sia forse troppo severo rispetto a quanto visto in campo: l’Inter ha chiuso il primo tempo sull’1-1, ha colpito due pali e creato diverse occasioni, ma ha pagato a caro prezzo tre minuti di blackout tra il 61’ e il 64’, quando i norvegesi hanno piazzato l’uno-due decisivo. Secondo la Gazzetta, la qualificazione resta comunque alla portata: due gol a San Siro basterebbero per portare almeno la sfida ai supplementari.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

