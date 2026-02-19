Gaza | Board of Peace Usa guida il piano da 70 miliardi per ricostruzione e sicurezza Indonesia invia truppe

Il Board of Peace, guidato dagli Stati Uniti, si è riunito oggi a Washington per avviare un piano da 70 miliardi di dollari dedicato a ricostruzione e sicurezza a Gaza. La decisione nasce dopo i recenti conflitti e i danni causati dagli scontri tra Israele e gruppi armati. L’Indonesia ha annunciato l’invio di truppe per sostenere la stabilità nella regione. Il progetto mira a recuperare infrastrutture e rafforzare le forze di sicurezza locali, con l’obiettivo di creare una base stabile per il futuro.

Board of Peace: La Scommessa Americana per il Futuro di Gaza. Washington ha ospitato oggi la prima riunione del Board of Peace, un'iniziativa promossa dall'amministrazione Trump per raccogliere fondi, gestire la ricostruzione e garantire la sicurezza di Gaza. L'obiettivo, ambizioso, è mobilitare almeno 70 miliardi di dollari per la Striscia, devastata da anni di conflitto, e potenzialmente sostituire il ruolo delle Nazioni Unite nella gestione delle crisi internazionali. Nascita di un Organismo Inedito. L'inaugurazione del Board of Peace, avvenuta presso lo United States Institute of Peace recentemente rinominato in onore dell'attuale Presidente, segna l'inizio di un'operazione senza precedenti.