Garisenda al via i lavori tra marzo e aprile | tralicci monitoraggio e obiettivo 2028

A causa del rischio di crollo, i lavori sulla torre Garisenda inizieranno tra marzo e aprile. Gli operai pianificano di scavare e posizionare nuove fondamenta per sostenere i tralicci chiamati “macchine di Pisa”. Questi interventi mirano a rafforzare la struttura e prevenire eventuali cedimenti nel prossimo futuro. Durante il cantiere, sarà monitorata attentamente la stabilità della torre e saranno installati sistemi di sorveglianza. Le operazioni si concluderanno entro il 2028, quando si prevede di completare il rafforzamento.

Stanziati 5,5 milioni per la fase operativa: fondazioni, "macchine di Pisa" e controllo in tempo reale. Lepore: "Torre stabile, ma ogni fase sarà prudente". Dialogo aperto con il governo Il cantiere della torre Garisenda entra nella fase operativa della messa in sicurezza. Tra marzo e aprile partiranno i primi interventi di cantiere con gli scavi e la realizzazione delle nuove fondazioni che sosterranno le cosiddette "macchine di Pisa", i tralicci che serviranno a stabilizzare la torre. La giunta comunale ha approvato uno stanziamento di circa 5,5 milioni di euro, di cui 4 milioni dalla Regione Emilia-Romagna e la restante parte da risorse comunali e donazioni.