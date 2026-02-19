GamesAndMovies | Preordini a rischio per migliaia di utenti la crescita insostenibile e il modello economico fallito

GamesAndMovies ha sospeso improvvisamente i preordini, lasciando migliaia di videogiocatori italiani senza prodotti prenotati. La causa appartiene a una crescita troppo rapida e a un modello economico che non regge più, secondo le fonti interne. Molti utenti si sono trovati con ordini bloccati e senza alternative, mentre alcuni avevano già pagato. La decisione di interrompere l’attività ha generato confusione e delusione tra gli appassionati. La piattaforma rimane in attesa di chiarimenti ufficiali sulla situazione.

GamesAndMovies: Il Preordine Trasformato in Incubo per Migliaia di Videogiocatori Italiani. La brusca interruzione dell'attività di GamesAndMovies.it ha lasciato migliaia di appassionati di videogiochi italiani con preordini non evasi e la preoccupazione di aver perso i soldi investiti. La società GM Distribuzioni srl ha comunicato la sospensione delle operazioni, lasciando i clienti nel dubbio sulla sorte dei loro acquisti, in particolare per titoli attesi come la Nintendo Switch. La vicenda solleva interrogativi sulla sostenibilità di modelli di business basati su sconti aggressivi e sulla necessità di una maggiore tutela per i consumatori nel settore dell'e-commerce.